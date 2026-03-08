logo_ukra

Війна з Росією У росіян палає психіка: Сили оборони вдарили по ключових обʼєктах
commentss НОВИНИ Всі новини

У росіян палає психіка: Сили оборони вдарили по ключових обʼєктах

Сили оборони уразили «Панцирь-С1», катер БК-16 та пункти управління ворога

8 березня 2026, 17:23
Автор:
Ткачова Марія

Підрозділи Сил оборони України у ніч на 8 березня завдали серії ударів по військових об’єктах російських військ на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ.

Сили оборони уразили пункти управління росіян

Сили оборони уразили пункти управління росіян

За попередніми даними, у районі Новоозерного в окупованому Криму було уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" та десантний катер БК-16. Остаточні результати ударів і масштаби пошкоджень наразі уточнюються.                     

Крім того, українські військові завдали ударів по низці пунктів управління безпілотними системами противника.

Зокрема, уражено пункт управління БпЛА "Оріон" у районі Красносільського в окупованому Криму. Також удари були завдані по пункту управління безпілотниками у Дунайці Бєлгородської області РФ.

Ще один пункт управління БпЛА уражено в районі Гуляйполя Запорізької області, а також у Селидовому на тимчасово окупованій території Донецької області.

Окрім цього, зафіксовано ураження командно-спостережних пунктів російських підрозділів у районах Нижнього Рогачика на окупованій частині Запорізької області, а також у Новопетриківці, Волновасі та Селидовому на Донеччині.

Українські військові зазначають, що системне ураження засобів протиповітряної оборони, пунктів управління та військової інфраструктури противника знижує його можливості керувати військами, координувати безпілотні системи та вести бойові дії.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Збройних силах України нині служать понад 75 тисяч жінок. Із них більш як 55 тисяч є військовослужбовицями.



Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/35847
