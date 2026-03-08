logo_ukra

Божевільний показник: скільки дівчат служать у лавах ЗСУ
Божевільний показник: скільки дівчат служать у лавах ЗСУ

У ЗСУ служать понад 75 тисяч жінок — Сирський

8 березня 2026, 17:01
Автор:
Ткачова Марія

У Збройних силах України нині служать понад 75 тисяч жінок. Із них більш як 55 тисяч є військовослужбовицями.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. 

За його словами, кількість жінок у війську щороку зростає.

Також Сирський зазначив, що за 12 років війни проти Росії державними нагородами за мужність і професіоналізм були відзначені 1705 військовослужбовиць.

Найвище державне звання — Герой України — отримали п’ятеро захисниць. Троє з них були нагороджені посмертно.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Українська розвідка оприлюднила нове радіоперехоплення, яке свідчить про деморалізацію серед російських військових на фронті.
Джерело: https://freeradio.com.ua/ponad-75-tysiach-syrskyi-nazva-kilkist-zhinok-iaki-sluzhat-u-lavakh-zsu/
