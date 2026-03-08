Божевільний показник: скільки дівчат служать у лавах ЗСУ

У Збройних силах України нині служать понад 75 тисяч жінок. Із них більш як 55 тисяч є військовослужбовицями.

Дівчата у лавах армії України

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

За його словами, кількість жінок у війську щороку зростає.

Також Сирський зазначив, що за 12 років війни проти Росії державними нагородами за мужність і професіоналізм були відзначені 1705 військовослужбовиць.

Найвище державне звання — Герой України — отримали п’ятеро захисниць. Троє з них були нагороджені посмертно.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Українська розвідка оприлюднила нове радіоперехоплення, яке свідчить про деморалізацію серед російських військових на фронті.

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у перехопленій розмові російський командир намагається вийти на зв’язок зі своїми підлеглими, однак ті навмисно ігнорують накази. Ймовірно, військові намагаються уникнути участі у штурмових діях, які можуть завершитися для них загибеллю. У розмові командир висловлює обурення тим, що підлеглі не відповідають на виклики та не виконують накази. Він також погрожує їм фізичною розправою. За словами розвідників, подібні перехоплення свідчать про глибоку деморалізацію в російських підрозділах, де єдиним способом змусити військових виконувати накази залишаються погрози та примус. У ГУР нагадали, що російські військовослужбовці, які не хочуть брати участь у бойових діях, можуть скористатися можливістю здатися у полон. Для цього створено спеціальний проєкт Хочу жить, через який російські військові можуть отримати інструкції щодо здачі.

