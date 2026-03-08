logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Російські військові ігнорують накази та не виходять на зв’язок, щоб уникнути штурмів
commentss НОВИНИ Всі новини

Російські військові ігнорують накази та не виходять на зв’язок, щоб уникнути штурмів

Російські військові ігнорують накази, щоб уникнути штурмів — ГУР оприлюднило перехоплення

8 березня 2026, 16:57
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Українська розвідка оприлюднила нове радіоперехоплення, яке свідчить про деморалізацію серед російських військових на фронті.

Російські військові ігнорують накази та не виходять на зв’язок, щоб уникнути штурмів

Армія рф відмовляється від штурмів

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у перехопленій розмові російський командир намагається вийти на зв’язок зі своїми підлеглими, однак ті навмисно ігнорують накази.

Ймовірно, військові намагаються уникнути участі у штурмових діях, які можуть завершитися для них загибеллю.

У розмові командир висловлює обурення тим, що підлеглі не відповідають на виклики та не виконують накази. Він також погрожує їм фізичною розправою.

За словами розвідників, подібні перехоплення свідчать про глибоку деморалізацію в російських підрозділах, де єдиним способом змусити військових виконувати накази залишаються погрози та примус.

У ГУР нагадали, що російські військовослужбовці, які не хочуть брати участь у бойових діях, можуть скористатися можливістю здатися у полон.

Для цього створено спеціальний проєкт Хочу жить, через який російські військові можуть отримати інструкції щодо здачі.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Міжнародному паралімпійському комітеті заявили, що російські військові, які брали участь у війні проти України, можуть бути допущені до участі у Паралімпійських іграх.
Про це президент МПК Ендрю Парсонс повідомив у коментарі BBC Sport. За його словами, паралімпійський рух виник після Другої світової війни як спосіб реабілітації поранених військових. Саме тому, на думку керівництва комітету, участь колишніх військовослужбовців у параспорті не є унікальною практикою. Парсонс заявив, що для організації не має значення, що саме спортсмен робив на полі бою в минулому, якщо йдеться не про доведені військові злочини.



Джерело: https://t.me/DIUkraine/7971
