Російські військові ігнорують накази та не виходять на зв’язок, щоб уникнути штурмів

Українська розвідка оприлюднила нове радіоперехоплення, яке свідчить про деморалізацію серед російських військових на фронті.

Армія рф відмовляється від штурмів

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у перехопленій розмові російський командир намагається вийти на зв’язок зі своїми підлеглими, однак ті навмисно ігнорують накази.

Ймовірно, військові намагаються уникнути участі у штурмових діях, які можуть завершитися для них загибеллю.

У розмові командир висловлює обурення тим, що підлеглі не відповідають на виклики та не виконують накази. Він також погрожує їм фізичною розправою.

За словами розвідників, подібні перехоплення свідчать про глибоку деморалізацію в російських підрозділах, де єдиним способом змусити військових виконувати накази залишаються погрози та примус.

У ГУР нагадали, що російські військовослужбовці, які не хочуть брати участь у бойових діях, можуть скористатися можливістю здатися у полон.

Для цього створено спеціальний проєкт Хочу жить, через який російські військові можуть отримати інструкції щодо здачі.

