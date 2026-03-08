Российские военные игнорируют приказы и не выходят на связь во избежание штурмов

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Украинская разведка опубликовала новый радиоперехват, свидетельствующий о деморализации среди российских военных на фронте.
Армия РФ отказывается от штурмов
По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в перехваченном разговоре российский командир пытается выйти на связь со своими подчиненными, однако они намеренно игнорируют приказы.
Вероятно, военные пытаются избежать участия в штурмовых действиях, которые могут завершиться для них гибелью.
В разговоре командир возмущается тем, что подчиненные не отвечают на вызовы и не выполняют приказы. Он также угрожает им физической расправой.
По словам разведчиков, подобные перехваты свидетельствуют о глубокой деморализации в российских подразделениях, где единственным способом заставить военных выполнять приказы остаются угрозы и принуждение.
В ГУР напомнили, что российские военнослужащие, не желающие участвовать в боевых действиях, могут воспользоваться возможностью сдаться в плен.
Для этого создан специальный проект Хочу жить , через который российские военные могут получить инструкции по сдаче.