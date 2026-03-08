logo

Война с Россией Сумасшедший показатель: сколько девушек служат в рядах ВСУ
НОВОСТИ

Сумасшедший показатель: сколько девушек служат в рядах ВСУ

В ВСУ служат более 75 тысяч женщин

8 марта 2026, 17:01
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Вооруженных силах Украины в настоящее время служат более 75 тысяч женщин. Из них более 55 тысяч являются военнослужащими.

Сумасшедший показатель: сколько девушек служат в рядах ВСУ

Девушки в рядах армии Украины

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

По его словам, количество женщин в армии ежегодно растет.

Также Сырский отметил, что за 12 лет войны против России государственными наградами за мужество и профессионализм было отмечено 1705 военнослужащих.

Высшее государственное звание – Герой Украины – получили пятеро защитниц. Трое из них были награждены посмертно.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украинская разведка обнародовала новый радиоперехват, свидетельствующий о деморализации среди российских военных на фронте.
По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в перехваченном разговоре российский командир пытается выйти на связь со своими подчиненными, однако они намеренно игнорируют приказы. Вероятно, военные пытаются избежать участия в штурмовых действиях, которые могут завершиться для них гибелью. В разговоре командир возмущается тем, что подчиненные не отвечают на вызовы и не выполняют приказы. Он также угрожает им физической расправой. По словам разведчиков, подобные перехваты свидетельствуют о глубокой деморализации в российских подразделениях, где единственным способом заставить военных выполнять приказы остаются угрозы и принуждение. В ГУР напомнили, что российские военнослужащие, не желающие участвовать в боевых действиях, могут воспользоваться возможностью сдаться в плен. Для этого создан специальный проект Хочу жить, через который российские военные могут получить инструкции по сдаче.



Источник: https://freeradio.com.ua/ponad-75-tysiach-syrskyi-nazva-kilkist-zhinok-iaki-sluzhat-u-lavakh-zsu/
