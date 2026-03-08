У россиян пылает психика: Силы обороны ударили по ключевым объектам

Подразделения Сил обороны Украины в ночь на 8 марта нанесли серию ударов по военным объектам российских войск на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ.

Силы обороны поразили пункты управления россиян

По предварительным данным, в районе Новоозерного в оккупированном Крыму был поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и десантный катер БК-16. Окончательные результаты ударов и масштабы повреждений уточняются.

Кроме того, украинские военные нанесли удары по ряду пунктов управления беспилотными системами противника.

В частности, поражен пункт управления БПЛА "Орион" в районе Красносельского в оккупированном Крыму. Также удары были нанесены по пункту управления беспилотниками в Дунайке Белгородской области.

Еще один пункт управления БпЛА поражен в районе Гуляйполя Запорожской области, а также в Селидово на временно оккупированной территории Донецкой области.

Кроме этого, зафиксировано поражение командно-наблюдательных пунктов российских подразделений в районах Нижнего Рогачика на оккупированной части Запорожской области, а также в Новопетриковке, Волновахе и Селидовом Донецкой области.

Украинские военные отмечают, что системное поражение средств противовоздушной обороны, пунктов управления и военной инфраструктуры противника снижает возможность руководить войсками, координировать беспилотные системы и вести боевые действия.

