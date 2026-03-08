logo

После украинского удара пропал свет: что поразила армия Украины
После украинского удара пропал свет: что поразила армия Украины

Силы обороны поразили состав беспилотников во временно оккупированном Донецке

8 марта 2026, 19:42
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по составу беспилотников российских войск во временно оккупированном Донецке.

После украинского удара пропал свет: что поразила армия Украины

Удар по складам беспилотников в ТОТ Донецке

По информации местных Telegram-каналов, целью мог быть состав ударных БПЛА "Герань-2", который располагался на территории завода "Точмаш" вблизи Донецкого международного аэропорта.

Также сообщается, что удар якобы был нанесен ракетой типа "Фламинго".

После взрыва в ряде городов на оккупированной территории возникли перебои с электроснабжением. Частично исчез свет в Донецке, Макеевке, Енакиево и Горловке.

Официального подтверждения масштаба повреждений или уничтожения состава беспилотников пока нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что подразделы Сил обороны Украины в ночь на 8 марта нанесли серии ударов по военным объектам российских войск на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ.
По предварительным данным, в районе Новоозерного в оккупированном Крыму был поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и десантный катер БК-16. Окончательные результаты ушибов и масштабы повреждений уточняются.
Кроме того, украинские военные нанесли удары по ряду пунктов управления беспилотными системами противника. В частности, поражен пункт управления БПЛА "Орион" в районе Красносельского в оккупированном Крыму. Также удары были нанесены по пункту управления беспилотниками в Дунайке Белгородской области.
Еще один пункт управления БпЛА поражен в районе Гуляйполя Запорожской области, а также в Селидово на временно оккупированной территории Донецкой области. Кроме этого, зафиксировано поражение командно-наблюдательных пунктов российских подразделений в районах Нижнего Рогачика на оккупированной части Запорожской области, а также в Новопетриковке, Волновахе и Селидовом Донецкой области.



Источник: https://t.me/kiber_boroshno/12631
