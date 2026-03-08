logo

Россия содрогается от взрывов: вспыхнул пожар
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия содрогается от взрывов: вспыхнул пожар

В Краснодарском крае РФ после атаки дронов вспыхнула нефтебаза

8 марта 2026, 20:48
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Краснодарском крае России ночью произошел масштабный пожар на нефтебазе после атаки беспилотников.

По данным регионального оперативного штаба, огонь удалось локализовать на площади около 700 квадратных метров.

В Министерстве обороны российской федерации заявили, что в течение ночи якобы перехватили 72 украинских беспилотника, в том числе четыре — над территорией Краснодарского края.

В сети распространяются видео масштабного пожара в городе Армавир . Российские и украинские Telegram-каналы публикуют кадры, на которых видно сильное возгорание на территории нефтебазы.

По информации Telegram-канала Exilenova, в результате удара могли быть поражены несколько резервуаров с топливом.

Украинская сторона официально не комментировала инцидент.

Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-krasnodarskyi-krai-naftobaza/33698732.html
