Россия содрогается от взрывов: вспыхнул пожар

В Краснодарском крае России ночью произошел масштабный пожар на нефтебазе после атаки беспилотников.

Взрывы в краснодарском крае РФ, пылает нефтебаза

По данным регионального оперативного штаба, огонь удалось локализовать на площади около 700 квадратных метров.

В Министерстве обороны российской федерации заявили, что в течение ночи якобы перехватили 72 украинских беспилотника, в том числе четыре — над территорией Краснодарского края.

В сети распространяются видео масштабного пожара в городе Армавир . Российские и украинские Telegram-каналы публикуют кадры, на которых видно сильное возгорание на территории нефтебазы.

По информации Telegram-канала Exilenova, в результате удара могли быть поражены несколько резервуаров с топливом.

Украинская сторона официально не комментировала инцидент.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по составу беспилотников российских войск во временно оккупированном Донецке.

По информации местных Telegram-каналов, целью мог быть состав ударных БпЛА "Герань-2", который размещался на территории завода "Точмаш" вблизи Донецкого международного аэропорта. Также сообщается, что удар якобы был нанесен ракетой типа "Фламинго". После взрыва в ряде городов на оккупированной территории возникли перебои с электроснабжением. Частично исчез свет в Донецке, Макеевке, Енакиево и Горловке. Официального подтверждения масштаба повреждений или уничтожения состава беспилотников пока нет.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в Вооруженных силах Украины в настоящее время служат более 75 тысяч женщин. Из них более 55 тысяч являются военнослужащими.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. По его словам, количество женщин в армии ежегодно растет. Также Сырский отметил, что за 12 лет войны против России государственными наградами за мужество и профессионализм было отмечено 1705 военнослужащих. Высшее государственное звание – Герой Украины – получили пятеро защитниц. Трое из них были награждены посмертно.

