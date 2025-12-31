РФ заявляє про окупацію стратегічно важливого Родинського на Донеччині: у ЗСУ відреагували

14-та бригада оперативного призначення "Червона Калина" 1-го корпусу НГУ "Азов" заявила, що місто Родинське на Донеччині, про нібито окупацію якого днями звітували росіяни, насправді перебуває під контролем Сил оборони. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє бригада та 1-й корпус НГУ "Азов" у соцмережах.

Наступ Росії. Фото: із відкритих джерел

"Сили оборони України утримують н. п. Родинське, попри брехливі заяви окупантів. Військові РФ, яким вдається просочитися в місто, виявляються та знищуються всіма наявними засобами. Бойова робота триває цілодобово", – йдеться у повідомленні.

У бригаді нагадали, що Росія постійно використовує брехню як зброю.

"Наша місія – протистояти ворогу в усіх вимірах цієї війни", – зазначили в 14-ій бригаді.

У підтвердження своїх слів військові опублікували відео з українським прапором, встановленим у Родинському.

Варто нагадати, 28 грудня російське пропагандисте інформагентство "РИА Новости" повідомило про нібито захоплення окупантами міста Родинське на Донеччині.

Водночас аналітики проєкту Deep State, який відслідковує ситуацію на фронті, 28 грудня повідомляли лише про те, що загарбники просунулися поблизу Родинського і сусіднього Червоного Лиману.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що 25 грудня підрозділи Повітряних сил завдали успішного удару крилатими ракетами повітряного базування Storm Shadow по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Також видання "Коментарі" повідомляло – стало відомо, про захоплення якого міста РФ хоче заявити у новорічну ніч.



