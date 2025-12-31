РФ заявляет об оккупации стратегически важного Родинского в Донецкой области: в ВСУ отреагировали

14-я бригада оперативного назначения "Красная Калина" 1-го корпуса НГУ "Азов" заявила, что город Родинский Донецкой области, о якобы оккупации которого на днях отчитывались россияне, на самом деле находится под контролем Сил обороны. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает бригада и 1-й корпус НГУ "Азов" в соцсетях.

Наступление России. Фото: из открытых источников

"Силы обороны Украины содержат н. п. Родинское, несмотря на лживые заявления окупантов. Военные РФ, которым удается просочиться в город, оказываются и уничтожаются всеми имеющимися средствами. Боевая работа продолжается круглосуточно", – говорится в сообщении.

В бригаде напомнили, что Россия постоянно использует ложь как оружие.

"Наша миссия – противостоять врагу во всех измерениях этой войны", – отметили в 14-й бригаде.

В подтверждение своих слов военные опубликовали видео с украинским флагом, установленным в Родинском.

Стоит напомнить, 28 декабря российское пропагандистское информагентство "РИА Новости" сообщило о якобы захвате оккупантами города Родинское Донецкой области.

В то же время аналитики отслеживающего ситуацию на фронте проекта Deep State 28 декабря сообщали лишь о том, что захватчики продвинулись вблизи Родинского и соседнего Красного Лимана.

