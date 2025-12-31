РФ заявляет об оккупации стратегически важного Родинского в Донецкой области: в ВСУ отреагировали

Рубрики
14-я бригада оперативного назначения "Красная Калина" 1-го корпуса НГУ "Азов" заявила, что город Родинский Донецкой области, о якобы оккупации которого на днях отчитывались россияне, на самом деле находится под контролем Сил обороны. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает бригада и 1-й корпус НГУ "Азов" в соцсетях.
Наступление России. Фото: из открытых источников
В бригаде напомнили, что Россия постоянно использует ложь как оружие.
В подтверждение своих слов военные опубликовали видео с украинским флагом, установленным в Родинском.
Стоит напомнить, 28 декабря российское пропагандистское информагентство "РИА Новости" сообщило о якобы захвате оккупантами города Родинское Донецкой области.
В то же время аналитики отслеживающего ситуацию на фронте проекта Deep State 28 декабря сообщали лишь о том, что захватчики продвинулись вблизи Родинского и соседнего Красного Лимана.
