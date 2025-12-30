Стало відомо, про захоплення якого міста РФ хоче заявити у новорічну ніч

Російським військам не вдається взяти під контроль ні Покровськ, ні Мирноград, незважаючи на значні втрати та постійні спроби настання окупантів. Проте про захоплення цих міст дуже мріють росіяни. Москва хоче відрапортувати про захоплення Покровська Новорічної ночі. Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив командир піхотної роти 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" Владислав Первухін.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

За його словами, противник кидає на цей напрямок максимальні ресурси – як живу силу, так і тяжкі поразки. У хід йдуть керовані авіабомби, авіація та бронетехніка. Військовий зазначив, що, ймовірно, Росія прагне символічного результату і хоче під Новий рік заявити про "повне захоплення" Покровська.

"Вони докладають колосальних зусиль. Можливо, у їхньої пропаганди вистачить зухвалості заявити про захоплення, але факт залишається фактом: Покровськ не їх, взяти його вони не змогли. Мирноград також залишається нашим", — наголосив Первухін.

Він додав, що російські війська не припиняють спроб просунутися і на Добропільському напрямку, намагаючись обійти Покровськ із флангів. Однак ці дії також не дають результату. Лише за останній тиждень, за словами командира, на позиції батальйону було спрямовано до 30 одиниць важкої техніки – танки та бойові броньовані машини.

"Уся ця техніка була повністю знищена. А потім ще кілька днів наші оператори БПЛА знаходили та добивали тих, хто встиг розбігтися посадками та господарськими спорудами", — розповів він.

За оцінкою військового, оборона на напрямі залишається стійкою, а заяви Кремля про "успіхи" на фронті не відповідають реальності та потребують критичного ставлення.

