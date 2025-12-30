Стало известно, о захвате какого города РФ хочет заявить в новогоднюю ночь

Российским войскам не удается взять под контроль ни Покровск, ни Мирноград, несмотря на значительные потери и постоянные попытки наступления оккупантов. Тем не менее, о захвате этих городов очень сильно мечтают россияне. Москва хочет отрапортовать о захвате Покровска в Новогоднюю ночь. Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил командир пехотной роты 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" Владислав Первухин.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

По его словам, противник бросает на это направление максимальные ресурсы – как живую силу, так и тяжелые средства поражения. В ход идут управляемые авиабомбы, авиация и бронетехника. Военный отметил, что, вероятно, Россия стремится к символическому результату и хочет под Новый год заявить о "полном захвате" Покровска.

"Они прикладывают колоссальные усилия. Возможно, у их пропаганды хватит наглости заявить о захвате, но факт остается фактом: Покровск не их, взять его они не смогли. Мирноград также остается нашим", — подчеркнул Первухин.

Он добавил, что российские войска не прекращают попыток продвинуться и на Добропольском направлении, пытаясь обойти Покровск с флангов. Однако эти действия также не приносят результата. Только за последнюю неделю, по словам командира, на позиции батальона было направлено до 30 единиц тяжелой техники – танки и боевые бронированные машины.

"Вся эта техника была полностью уничтожена. А затем еще несколько дней наши операторы БПЛА находили и добивали тех, кто успел разбежаться по посадкам и хозяйственным постройкам", — рассказал он.

По оценке военного, оборона на направлении остается устойчивой, а заявления Кремля о "успехах" на фронте не соответствуют реальности и требуют критического отношения.

