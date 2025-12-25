logo_ukra

У Генштабі розкрили, якою зброєю рознесли Новошахтинський завод нафтопродуктів
У Генштабі розкрили, якою зброєю рознесли Новошахтинський завод нафтопродуктів

Ракети Storm Shadow знову підтвердили свою ефективність

25 грудня 2025, 14:32
Автор:
Кравцев Сергей

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що 25 грудня підрозділи Повітряних сил завдали успішного удару крилатими ракетами повітряного базування Storm Shadow по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

У Генштабі розкрили, якою зброєю рознесли Новошахтинський завод нафтопродуктів

Ракети Storm Shadow. Фото: з відкритих джерел

За інформацією військових, зафіксовано численні вибухи. Мета вражена, масштаби збитків уточнюються.

Новошахтинський завод є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні РФ та безпосередньо залучений до забезпечення збройних сил російської федерації. Підприємство, зокрема, постачає окупаційній армії дизельне паливо та авіаційний гас.

Загальний обсяг резервуарів заводу становить понад 210 тисяч кубічних метрів.

Раніше "Коментарі" писали – Новошахтинський нафтопереробний завод вдень 25 грудня вже вкотре опинився під атакою. На заводі пролунало до 10 вибухів, почалася сильна пожежа. Один із найбільших російських НПЗ виведений з ладу. Інформацію підтвердив губернатор Ростовської області РФ Юрій Слюсар.

Читайте також на порталі "Коментарі" — невідомі дрони атакували порт Темрюка у Краснодарському краї Росії, внаслідок чого сталося загоряння двох резервуарів із нафтопродуктами. Як повідомили в оперштабі Краснодарського краю, загальна площа пожежі складає близько 2 тис. кв. метрів. До гасіння спалаху залучили 70 осіб та 18 одиниць техніки, у тому числі співробітники ГУ МНС Росії по Краснодарському краю. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють спеціальні та екстрені служби.




