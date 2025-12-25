В Генштабе раскрыли, каким оружием разнесли Новошахтинский завод нефтепродуктов

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что 25 декабря подразделения Воздушных сил нанесли успешный удар крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Ракеты Storm Shadow. Фото: из открытых источников

По информации военных, зафиксированы многочисленные взрывы. Цель поражена, масштабы ущерба уточняются.

Новошахтинский завод является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге РФ и непосредственно привлечен к обеспечению вооруженных сил российской федерации. Предприятие, в частности, поставляет оккупационной армии дизельное топливо и авиационный керосин.

Общий объем резервуаров завода составляет более 210 тысяч кубических метров.

Ранее "Комментарии" писали – Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод днем 25 декабря уже в очередной раз оказался под атакой. На заводе раздалось до 10 взрывов, начался сильный пожар. Один из крупнейших российских НПЗ выведен из строя. Информацию подтвердил губернатор Ростовской области РФ Юрий Слюсарь.

Читайте также на портале "Комментарии" — неизвестные дроны атаковали порт Темрюка в Краснодарском крае России, в результате чего произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами. Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, общая площадь пожара составляет около 2 тыс. кв. метров. К гашению вспышки привлекли 70 человек и 18 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы.



