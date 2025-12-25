Пламя охватило один из НПЗ в России: детали новой атаки ВСУ

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод днем 25 декабря уже в очередной раз оказался под атакой. На заводе раздалось до 10 взрывов, начался сильный пожар. Один из крупнейших российских НПЗ выведен из строя. Информацию подтвердил губернатор Ростовской области РФ Юрий Слюсарь.

Взрывы на Новошахтинском НПЗ. Фото: из открытых источников

Новошахтинский НПЗ, расположенный возле одноименного города в Ростовской области России, был атакован днем 25 декабря. Чем именно атаковали НПЗ, пока неизвестно, однако российские мониторинговые каналы перед взрывами сообщали о "крылатых ракетах Storm Shadow" в сторону региона.

Губернатор Ростовской области РФ Юрий Слюсарь вынужден был подтвердить воздушную атаку на завод. Он заявил, что якобы нет пострадавших и ведется "тушение возгорания".

"В результате воздушной атаки произошли взрывы на территории Новошахтинска, по предварительной информации погибших и пострадавших нет. Информация уточняется. В настоящее время службы экстренного реагирования находятся на месте, организовано тушение возгорания", — заявил путинский чиновник.

Местные жители сообщили о более 10 взрывах на заводе. Также в сети, несмотря на требования губернатора, уже появились фото и видео с места атаки: над заводом виден огромный черный столб дыма и можно увидеть сильное пламя.

Читайте на портале "Комментарии" — неизвестные дроны атаковали порт Темрюка в Краснодарском крае России, в результате чего произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами.

Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, общая площадь пожара составляет около 2 тыс. кв. метров. К гашению вспышки привлекли 70 человек и 18 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы.

"Повреждения получили несколько производственных зданий и сельскохозяйственная техника предприятия в с. Николаевка Щербиновского района. Возникшие возгорания оперативно ликвидировали", — говорится в оперштабе.



