Полум'я охопило один із НПЗ в Росії: деталі нової атаки ЗСУ
commentss НОВИНИ Всі новини

Полум’я охопило один із НПЗ в Росії: деталі нової атаки ЗСУ

Новошахтинський НПЗ в Росії горить після вибухів

25 грудня 2025, 13:44
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Новошахтинський нафтопереробний завод вдень 25 грудня вже вчергове опинився під атакою. На заводі пролунало до 10 вибухів, почалася сильна пожежа. Один з найбільших російських НПЗ виведений з ладу. Інформацію підтвердив губернатор Ростовської області РФ Юрій Слюсарь.

Вибухи на Новошахтинському НПЗ. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що Новошахтинський НПЗ, розташований біля однойменного міста в Ростовській області Росії, був атакований вдень 25 грудня. Чим саме атакували НПЗ, наразі невідомо, проте російські моніторингові канали перед вибухами повідомляли про "крилаті ракети Storm Shadow" в бік регіону.

Губернатор Ростовської області РФ Юрій Слюсарь змушений був підтвердити повітряну атаку на завод. Він заявив, що нібито немає постраждалих та ведеться "гасіння загоряння".

"Внаслідок повітряної атаки сталися вибухи на території Новошахтинська, за попередньою інформацією загиблих та постраждалих немає. Інформація уточнюється. Наразі служби екстреного реагування перебувають на місці, організовано гасіння загоряння", — заявив путінський чиновник.

Місцеві мешканці повідомили про понад 10 вибухів на заводі. Також в мережі попри вимоги губернатора вже з'явилися фото та відео з місця атаки: над заводом видно величезний чорний стовп диму та можна побачити сильне полум'я.

Читайте також на порталі "Коментарі" — невідомі дрони атакували порт Темрюка в Краснодарському краї Росії, внаслідок чого сталося загоряння двох резервуарів із нафтопродуктами.

Як повідомили в оперштабі Краснодарського краю, загальна площа пожежі складає близько 2 тис. кв. метрів. До гасіння спалаху залучили 70 осіб та 18 одиниць техніки, у тому числі співробітники ГУ МНС Росії по Краснодарському краю. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють спеціальні та екстрені служби. 

"Пошкодження отримали кілька виробничих будівель та сільськогосподарська техніка підприємства у с. Миколаївка Щербинівського району. Загоряння, що виникли, оперативно ліквідували", — йдеться в оперштабі.




