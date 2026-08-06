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РФ влаштувала російську рулетку, обстрілюючи Суми КАБами: куди потрапила

Росія вночі атакувала Суми КАБами: пошкоджено ТЦ, будинки та постраждали люди

6 серпня 2026, 07:02
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Кравцев Сергей

Росіяни в ніч проти 6 серпня атакували Суми керованими авіабомбами (КАБами). Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано пошкодження та є постраждалі. Дивує, що бомби летіли абсолютно хаотично, створюючи для городян небезпеку. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в Telegram голови Сумської ОВА Олега Григорова.

РФ влаштувала російську рулетку, обстрілюючи Суми КАБами: куди потрапила

КАБ. Фото: із відкритих джерел

"Ворог завдав чотирьох ударів керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі міста. Поблизу епіцентрів ударів пошкоджено багатоповерхівки, нежитлові будівлі та об'єкти інфраструктури. Вибито сотні вікон", — написав Григоров у соцмережі.

Трохи пізніше начальник Сумської ГВА Сергій Кривошеєнко уточнив, що удар КАБами був направлений по торговому центру та об'єктам цивільної інфраструктури у Ковпаківському районі Сум. За його словами, окрім будівель пошкоджено магазини.

Також відомо, що в результаті обстрілу постраждали щонайменше двоє людей. Їм надають необхідну допомогу.

Обстеження територій та ліквідація наслідків атаки продовжуються.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Сумах від російських ударів КАБами загинули дві дитини: дівчатка 5 та 10 років. Також серед загиблих 75-річна жінка. Про це повідомили у поліції.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські обстріли продовжують залишати після себе масштабні руйнування на Сумщині. З початку повномасштабного вторгнення в області пошкоджено та знищено тисячі житлових будинків, а на компенсації власникам держава вже направила значні кошти. Про це свідчить офіційна відповідь Сумської обласної військової адміністрації на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".




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Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/3030
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