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РФ устроила русскую рулетку, обстреливая Сумы КАБами: куда попала

Россия ночью атаковала Сумы КАБами: повреждены ТЦ, дома и пострадали люди

6 августа 2026, 07:02
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Кравцев Сергей

Россияне в ночь на 6 августа атаковали Сумы управляемыми авиабомбами (КАБами). В результате вражеского обстрела зафиксированы повреждения и есть пострадавшие. Удивляет, что бомбы летели абсолютно хаотично, создавая для горожан опасность. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова.

РФ устроила русскую рулетку, обстреливая Сумы КАБами: куда попала

КАБ. Фото: из открытых источников

"Враг нанес четыре удара управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре города. Вблизи эпицентров ударов повреждены многоэтажки, нежилые здания и объекты инфраструктуры. Выбиты сотни окон", — написал Григоров в соцсети.

Чуть позже начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко уточнил, что удар КАБами был направлен по торговому центру и объектам гражданской инфраструктуры в Ковпаковском районе Сум. По его словам, кроме зданий повреждены магазины.

Также известно, что в результате обстрела пострадали по меньшей мере два человека. Им оказывают необходимую помощь.

Обследование территорий и ликвидация последствий атаки продолжаются.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Сумах от российских ударов КАБами погибли два ребенка: девочки 5 и 10 лет. Также среди погибших 75-летняя женщина. Об этом сообщили в полиции.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские обстрелы продолжают оставлять после себя масштабные разрушения в Сумской области. С начала полномасштабного вторжения в области повреждены и уничтожены тысячи жилых домов, а на компенсации владельцам государство уже направило значительные средства. Об этом свидетельствует официальный ответ Сумской областной военной администрации на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".




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Источник: https://t.me/hryhorov_oleg/3030
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