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РФ вдарила по житловому сектору в обласному центрі: багато травмованих, серед яких діти

Російська армія атакувала житловий сектор міста Суми

27 червня 2026, 11:57
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Кравцев Сергей

Російські терористичні війська атакували Суми. В обласному центрі сталися вибухи, є влучення. Фактично окупанти котрий день поспіль продовжують терор мирного населення, завдаючи ударів різного роду безпілотниками та артилерій по цивільних об'єктах. Місто з ранку без світла та води через попадання ворога по критичній інфраструктурі.

РФ вдарила по житловому сектору в обласному центрі: багато травмованих, серед яких діти

Удар по Сумах. Фото: Поліція

Варто звернути увагу, що у Сумському районі ще о 20.42 оголосили повітряну тривогу. Увечері та вночі у місті час від часу лунали вибухи. Знову було голосно вже вранці – після 09:00.

Один із безпілотників РФ вдарив біля багатоповерхівки у Зарічному районі Сум, уточнив в.о. міського голови Артем Кобзар.

"Усі постраждалі проходять медичне обстеження та отримують необхідну медичну допомогу. Стан дітей стабільний, у них поверхневі подряпини", — наголосив він.

Усього 11 людей постраждали від атаки Росії на Суми. Двоє з них – діти, за інформацією поліції.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російська пропаганда знову опинилась у центрі скандалу через поширення недостовірної інформації про ситуацію на фронті. Цього разу прокремлівські ресурси заявили про нібито захоплення села Іволжанське на Сумщині, проте українські військові спростували ці повідомлення, назвавши їх вигадкою.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські війська обстріляли центральну частину Ямпільської громади на Сумщині, внаслідок чого жертви серед цивільного населення. За офіційною інформацією, в результаті атаки загинули двоє людей, ще четверо місцевих жителів отримали поранення різного ступеня важкості. Про інцидент повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.




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