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РФ ударила по жилому сектору в областном центре: много травмированных, среди которых дети

Российская армия атаковала жилищный сектор города Сумы

27 июня 2026, 11:57
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Кравцев Сергей

Российские террористические войска атаковали Сумы. В областном центре произошли взрывы, есть попадания. Фактически оккупанты который день подряд продолжают террор мирного населения, нанося удары разного рода беспилотниками и артиллерий по гражданским объектам. Город с утра без света и воды из-за попадания врага по критической инфраструктуре.

РФ ударила по жилому сектору в областном центре: много травмированных, среди которых дети

Удар по Сумах. Фото: Полиция

Стоит обратить внимание, что в Сумском районе еще в 20:42 объявили воздушную тревогу. Вечером и ночью в городе время от времени раздавались взрывы. Снова громко было уже утром – после 09:00.

Один из беспилотников РФ ударил возле многоэтажки в Заречном районе Сум, уточнил и.о. городского головы Артем Кобзарь.

"Все пострадавшие проходят медицинское обследование и получают необходимую медицинскую помощь. Состояние детей стабильное, у них поверхностные царапины", — подчеркнул он.

Всего 11 человек пострадали от атаки России на Сумы. Двое из них дети, по информации полиции.

Читайте также на портале "Комментарии" — российская пропаганда снова оказалась в центре скандала из-за распространения недостоверной информации о ситуации на фронте. На этот раз прокремлевские ресурсы заявили о якобы захвате села Иволжанское в Сумской области, однако украинские военные опровергли эти сообщения, назвав их выдумкой.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские войска произвели обстрел центральной части Ямпольской общины на Сумщине, в результате чего жертвы среди гражданского населения. По официальной информации, в результате атаки погибли два человека, еще четверо местных жителей получили ранения разной степени тяжести. Об инциденте сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.




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