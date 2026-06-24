В России заявили о захвате нового населенного пункта на Сумщине: что говорят в ВСУ

Российская пропаганда снова оказалась в центре скандала из-за распространения недостоверной информации о ситуации на фронте. На этот раз прокремлевские ресурсы заявили о якобы захвате села Иволжанское в Сумской области, однако украинские военные опровергли эти сообщения, назвав их выдумкой.

Российские войска. Фото: из открытых источников

В Центре коммуникаций группировки войск "Курск" подчеркнули, что населенный пункт находится под полным контролем Сил обороны Украины. Более того, Иволжанское расположено в глубоком тылу украинских позиций, а российские подразделения даже не приближались к этому району.

По данным украинских военных, никаких штурмовых действий возле села не происходит. Сообщения о якобы боях за населенный пункт и участии в них 71-й отдельной егерской бригады ВСУ также не соответствуют действительности.

В группировке войск "Курск" считают, что российская сторона пытается компенсировать отсутствие реальных успехов на поле боя информационными манипуляциями. Военные отметили, что российские командиры фактически "перемещают" линию фронта на картах и в сводках, создавая иллюзию наступления там, где его нет.

Украинская сторона иронично прокомментировала подобные заявления, подчеркнув, что единственная территория, которую российские пропагандисты действительно способны удерживать под контролем, — это их собственное информационное пространство.

Военные эксперты отмечают, что подобная тактика используется Кремлем не впервые. Ранее российские источники уже неоднократно заявляли о взятии населенных пунктов, которые впоследствии продолжали оставаться под контролем Украины. Такие сообщения призваны создать впечатление успешного наступления и поддержать внутреннюю аудиторию на фоне сложной ситуации на фронте.

В то же время украинские военные призывают доверять исключительно официальным источникам информации и критически оценивать громкие заявления российской пропаганды.

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