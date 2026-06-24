Заявленная Кремлем цель "демилитаризации" Украины обернулась противоположным результатом. Об этом говорится в аналитическом материале обозревателя Питера Дикинсона для Atlantic Council.

ВСУ. Фото: из открытых источников

По оценке автора, полномасштабное вторжение России лишь ускорило трансформацию Украины в современную военную державу, способную не только сдерживать наступление, но и наносить удары на значительном удалении от линии фронта. Сегодня все чаще звучат оценки о возможном стратегическом переломе в войне.

Дикинсон напоминает, что в 2014 году, когда Россия начала агрессию, украинская армия была крайне ограниченной по численности и возможностям. Именно тогда, по его словам, решающую роль сыграли волонтерские движения и добровольческие батальоны, которые помогли остановить продвижение российских сил и выиграть время для реформ.

В последующие годы Украина провела масштабную модернизацию вооруженных сил, увеличив их численность до сотен тысяч военнослужащих и приблизив структуру к стандартам НАТО. После 2022 года этот процесс приобрел ускоренный характер: армия стала более гибкой, технологичной и ориентированной на инициативу младших командиров.

Отдельно отмечается, что война изменила и международное восприятие Украины: от страны, которую многие считали уязвимой, она превратилась в одного из ключевых военных игроков региона. По мнению автора, именно сочетание реформ, боевого опыта и технологических решений стало основой этой трансформации.

Читайте также на портале "Комментарии" — в американском политическом истеблишменте усиливается тенденция к более благожелательной риторике в отношении Украины и её оборонных потребностей. Об этом пишет Foreign Policy, отмечая постепенное изменение взглядов даже среди тех политиков, которые ранее занимали сдержанную или критическую позицию.



