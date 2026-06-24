«Ефект, якого не очікували у Кремлі»: на що перетворилася Україна за роки великої війни

Заявлена Кремлем мета "демілітаризації" України стала протилежним результатом. Про це йдеться в аналітичному матеріалі оглядача Пітера Дікінсона для Atlantic Council.

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

За оцінкою автора, повномасштабне вторгнення Росії лише прискорило трансформацію України в сучасну військову державу, здатну не лише стримувати наступ, а й завдавати ударів на значній відстані від лінії фронту. Сьогодні все частіше звучать оцінки про можливий стратегічний перелом у війні.

Дікінсон нагадує, що у 2014 році, коли Росія розпочала агресію, українська армія була вкрай обмеженою за чисельністю та можливостями. Саме тоді, за його словами, вирішальну роль відіграли волонтерські рухи та добровольчі батальйони, які допомогли зупинити просування російських сил та виграти час для реформ.

У наступні роки Україна провела масштабну модернізацію збройних сил, збільшивши їх кількість до сотень тисяч військовослужбовців та наблизивши структуру до стандартів НАТО. Після 2022 року цей процес набув прискореного характеру: армія стала більш гнучкою, технологічною та орієнтованою на ініціативу молодших командирів.

Окремо наголошується, що війна змінила і міжнародне сприйняття України: від країни, яку багато хто вважав уразливою, вона перетворилася на одного з ключових військових гравців регіону. На думку автора, саме поєднання реформ, бойового досвіду та технологічних рішень стало основою цієї трансформації.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в американському політичному істеблішменті посилюється тенденція до більш доброзичливої риторики щодо України та її оборонних потреб. Про це пише Foreign Policy, наголошуючи на поступовій зміні поглядів навіть серед тих політиків, які раніше займали стриману чи критичну позицію.



