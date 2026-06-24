У Росії заявили про захоплення нового населеного пункту на Сумщині: що говорять у ЗСУ

Російська пропаганда знову опинилася у центрі скандалу через поширення недостовірної інформації про ситуацію на фронті. Цього разу прокремлівські ресурси заявили про нібито захоплення села Іволжанське на Сумщині, проте українські військові спростували ці повідомлення, назвавши їх вигадкою.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

У Центрі комунікацій угруповання військ "Курськ" наголосили, що населений пункт знаходиться під повним контролем Сил оборони України. Більше того, Іволжанське розташоване у глибокому тилу українських позицій, а російські підрозділи навіть не наближалися до цього району.

За даними українських військових, жодних штурмових дій біля села не відбувається. Повідомлення про нібито бої за населений пункт та участь у них 71-ї окремої єгерської бригади ЗСУ також не відповідають дійсності.

У угрупуванні військ "Курськ" вважають, що російська сторона намагається компенсувати відсутність реальних успіхів на полі бою інформаційними маніпуляціями. Військові зазначили, що російські командири фактично "переміщають" лінію фронту на картах та у зведеннях, створюючи ілюзію наступу там, де її немає.

Українська сторона іронічно прокоментувала подібні заяви, наголосивши, що єдина територія, яку російські пропагандисти справді здатні утримувати під контролем, — це їхній власний інформаційний простір.

Військові експерти зазначають, що така тактика використовується Кремлем не вперше. Раніше російські джерела вже неодноразово заявляли про взяття населених пунктів, які згодом залишалися під контролем України. Такі повідомлення мають створити враження успішного наступу і підтримати внутрішню аудиторію і натомість складної ситуації на фронті.

Водночас, українські військові закликають довіряти виключно офіційним джерелам інформації та критично оцінювати гучні заяви російської пропаганди.

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