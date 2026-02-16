logo_ukra

РФ тисне у районі Покровська та захоплює новий населений пункт: деталі від DeepState

DeepState фіксує, що росіяни просунулися в районі Покровська та окупували нове село

16 лютого 2026, 13:30
Російські війська окупували населений пункт Рівне, який розташований між Покровськом та Мирноградом. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у новому звіті аналітиків DeepState.

РФ тисне у районі Покровська та захоплює новий населений пункт: деталі від DeepState

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Крім того, за їхніми даними, окупанти просунулися в північно-західному районі Покровська, в напрямку населеного пункту Гришине. Також ворог мав успіхи в Мирнограді, окупувавши частину "сірої зони" в центрі міста.

Російські загарбники також просунулися в населеному пункті Родинське, що на північ від Мирнограду. За даними з мапи, ворог зміг закріпитися у східних районах міста.

Читайте також на порталі "Коментарі" — населені пункти Никифорівка та Бондарне на Донеччині знаходяться під контролем Сил оборони України. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні угруповання військ "Схід".

Українські захисники зазначили, що підрозділи угруповання тримають рубежі в районі населених пунктів Никифорівка та Бондарне на Краматорському напрямку.                                            

Російські окупанти намагаються просуватися вперед, але ефективна взаємодія розвідки та операторів ударних дронів не залишають їм жодного шансу. 

"Никифорівка та Бондарне під нашим контролем", — зазначили у угрупуванні. Також там закликали громадян вірити офіційним джерелам.

Також видання "Коментарі" повідомляло — Росія дедалі активніше залучає іноземних найманців для війни проти України, намагаючись компенсувати тяжкі втрати на фронті. Про це повідомив міністр оборони Великобританії Джон Хілі, повідомляє Bloomberg.




