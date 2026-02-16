Росія дедалі активніше залучає іноземних найманців для війни проти України, намагаючись компенсувати тяжкі втрати на фронті. Про це повідомив міністр оборони Великобританії Джон Хілі, повідомляє Bloomberg.

Втрати Росії у війні. Фото: з відкритих джерел

За його словами, у лавах російської армії дедалі частіше з'являються новобранці з Індії, Пакистану, Непалу, Куби, Нігерії та Сенегалу. Це з тим, що власні ресурси Кремля виснажуються швидше, ніж вдається поповнювати втрати.

Хілі зазначив, що якщо раніше співвідношення втрат складало приблизно один український військовий до шести російських, то тепер ситуація для Москви погіршилася. На окремих ділянках фронту російська армія втрачає до 25 осіб на одного українського військовослужбовця. Ключову роль у цьому відіграють сучасні безпілотники, котрі значно підвищили ефективність української оборони.

За оцінкою західних чиновників, президент Володимир Путін намагається створити ілюзію стабільного просування, проте насправді його армія стає все більш залежною від іноземних бійців та зовнішніх ресурсів.

Незважаючи на високі втрати, російським військам вдалося досягти обмеженого поступу на сході України, зокрема в районах Покровська та Мирнограду Донецької області. Проте експерти вважають, що подальший наступ вимагатиме ще більших жертв.

У той же час західні аналітики вважають, що Росія здатна продовжувати війну і в 2026 завдяки масштабному вербування, розширенню військового виробництва і підтримці з боку союзників, включаючи Китай.

