Россия все активнее привлекает иностранных наемников для войны против Украины, пытаясь компенсировать тяжелые потери на фронте. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили, передает Bloomberg.

Потери России в войне. Фото: из открытых источников

По его словам, в рядах российской армии все чаще появляются новобранцы из Индии, Пакистана, Непала, Кубы, Нигерии и Сенегала. Это связано с тем, что собственные ресурсы Кремля истощаются быстрее, чем удается восполнять потери.

Хили отметил, что если раньше соотношение потерь составляло примерно один украинский военный к шести российским, то теперь ситуация для Москвы ухудшилась. На отдельных участках фронта российская армия теряет до 25 человек на одного украинского военнослужащего. Ключевую роль в этом играют современные беспилотники, которые значительно повысили эффективность украинской обороны.

По оценке западных чиновников, президент Владимир Путин пытается создать иллюзию стабильного продвижения, однако на самом деле его армия становится все более зависимой от иностранных бойцов и внешних ресурсов.

Несмотря на высокие потери, российским войскам удалось добиться ограниченного продвижения на востоке Украины, в частности в районах Покровска и Мирнограда Донецкой области. Однако эксперты считают, что дальнейшее наступление будет требовать еще больших жертв.

В то же время западные аналитики полагают, что Россия способна продолжать войну и в 2026 году благодаря масштабной вербовке, расширению военного производства и поддержке со стороны союзников, включая Китай.

Читайте также на портале "Комментарии" — в январе 2026 г. потери российской армии в войне против Украины превысили темпы пополнения личного состава примерно на 9 тысяч военных. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оценки западных должностных лиц.



