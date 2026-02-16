Российские войска оккупировали населенный пункт Ровно, расположенный между Покровском и Мирноградом. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в новом отчете аналитиков DeepState.

Кроме того, по их данным, оккупанты продвинулись в северо-западном районе Покровска, в направлении населенного пункта Гришино. Также враг имел успехи в Мирнограде, оккупировав часть "серой зоны" в центре города.

Российские захватчики также продвинулись в населенном пункте Родинское севернее Мирнограда. По сведениям с карты, враг смог закрепиться в восточных районах города.

Населенные пункты Никифоровка и Бондарное Донецкой области находятся под контролем Сил обороны Украины.

Украинские защитники отметили, что подразделения группировки удерживают рубежи в районе населенных пунктов Никифоровка и Бондарное на Краматорском направлении.

Российские оккупанты пытаются продвигаться вперед, но эффективное взаимодействие разведки и операторов ударных дронов не оставляют им никакого шанса.

"Никифоровка и Бондарное под нашим контролем", — отметили в группировке. Также там призывали граждан верить официальным источникам.

Россия все активнее привлекает иностранных наемников для войны против Украины, пытаясь компенсировать тяжелые потери на фронте. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили, сообщает Bloomberg.




