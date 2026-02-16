logo

РФ давит в районе Покровска и захватывает новый населенный пункт: детали от DeepState

DeepState фиксирует, что россияне продвинулись в районе Покровска и оккупировали новое село

16 февраля 2026, 13:30
Автор:
Кравцев Сергей

Российские войска оккупировали населенный пункт Ровно, расположенный между Покровском и Мирноградом. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в новом отчете аналитиков DeepState.

РФ давит в районе Покровска и захватывает новый населенный пункт: детали от DeepState

Российские войска. Фото: из открытых источников

Кроме того, по их данным, оккупанты продвинулись в северо-западном районе Покровска, в направлении населенного пункта Гришино. Также враг имел успехи в Мирнограде, оккупировав часть "серой зоны" в центре города.

Российские захватчики также продвинулись в населенном пункте Родинское севернее Мирнограда. По сведениям с карты, враг смог закрепиться в восточных районах города.                 

Читайте на портале "Комментарии" — населенные пункты Никифоровка и Бондарное Донецкой области находятся под контролем Сил обороны Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении группировки войск "Восток".

Украинские защитники отметили, что подразделения группировки удерживают рубежи в районе населенных пунктов Никифоровка и Бондарное на Краматорском направлении.                                     

Российские оккупанты пытаются продвигаться вперед, но эффективное взаимодействие разведки и операторов ударных дронов не оставляют им никакого шанса.                               

"Никифоровка и Бондарное под нашим контролем", — отметили в группировке. Также там призывали граждан верить официальным источникам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия все активнее привлекает иностранных наемников для войны против Украины, пытаясь компенсировать тяжелые потери на фронте. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили, сообщает Bloomberg.




