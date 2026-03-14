РФ стягує сили: де Путін дав команду розпочинати весняний наступ

Російські окупаційні війська на Слов’янському напрямку застосовують тактику малих груп, які використовують уночі антитепловізійні плащі та рельєф для прихованого пересування. Ймовірно, росіяни готують особовий склад і бронетехніку до можливого наступу. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади у Facebook.

Наступ Росії. Фото: із відкритих джерел

За інформацією бригади, російські війська посилили тиск, застосовуючи тактику малих груп. За попередньою інформацією, ведеться підготовка особового складу та броньованої техніки до ймовірного наступу.

"З настанням сонячної погоди вони уникають пересування вдень, натомість збільшують активність уночі. Для передислокування армія використовує антитепловізійні плащі та особливості рельєфу місцевості", — пояснили військові.

російські загарбницькі війська останніми тижнями активізували наступальні дії на кількох ділянках фронту. Особливо помітне зростання атак на Запорізькому напрямку, де інтенсивність штурмів подекуди вже перевищує показники одного з найгарячіших секторів фронту – району Покровська. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

За їхніми даними, лише протягом перших десяти днів березня російські війська здійснили близько 1400 атак на різних ділянках лінії фронту. Хоча цей показник вважається одним із найнижчих за останній період, він лише незначно відрізняється від середніх значень попередніх місяців. Із вересня по лютий російські підрозділи проводили в середньому близько 1800 штурмів щомісяця, що свідчить про стабільно високу інтенсивність бойових дій.

