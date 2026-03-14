РФ стягивает силы: где Путин дал команду начинать весеннее наступление
РФ стягивает силы: где Путин дал команду начинать весеннее наступление

Враг значительно нарастил активность БПЛА на Славянском направлении

14 марта 2026, 12:15
Кравцев Сергей

Российские оккупационные войска в Славянском направлении применяют тактику малых групп, которые используют ночью антитепловизионные плащи и рельеф для скрытого передвижения. По всей видимости, россияне готовят личный состав и бронетехнику к возможному наступлению. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады в Facebook.

Наступление России. Фото: из открытых источников

По информации бригады, российские войска ужесточили давление, применяя тактику малых групп. По предварительной информации, ведется подготовка личного состава и бронированной техники к вероятному наступлению.

"С наступлением солнечной погоды они избегают передвижения днем, при этом увеличивают активность ночью. Для передислокирования армия использует антитепловизионные плащи и особенности рельефа местности", – пояснили военные.

Читайте на портале "Комментарии" — российские захватнические войска в последние недели активизировали наступательные действия на нескольких участках фронта. Особенно заметен рост атак на Запорожском направлении, где интенсивность штурмов кое-где уже превышает показатели одного из самых горячих секторов фронта – района Покровска. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

По их данным, только в течение первых десяти дней марта российские войска совершили около 1400 атак на разных участках линии фронта. Хотя этот показатель считается одним из самых низких за последний период, он лишь незначительно отличается от среднего значения предыдущих месяцев. С сентября по февраль российские подразделения проводили в среднем около 1800 штурмов ежемесячно, что свидетельствует о стабильно высокой интенсивности боевых действий.

Также издание "Комментарии" сообщало – котел для россиян: где у врага нет ни единого шанса на спасение.




