РФ просунулась біля трьох важливих міст на Донеччині: деталі від DeepState

Кравцев Сергей
Російським окупаційним військам вдалося просунутися поблизу трьох важливих міст у Донецькій області. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє моніторинговий аналітичний проєкт DeepState в Telegram.
Російські війська. Фото: із відкритих джерел
Усі три міста знаходяться в Донецькій області. Місто Сіверськ є окупованим російськими загарбниками. Зі сторони Сіверська росіяни намагаються наступати в напрямку Слов’янська і Краматорська.
Також варто відмітити, що міста Покровськ і Мирноград на мапі DeepState теж значаться як "окуповані".
Читайте також на порталі "Коментарі" — упродовж січня російська окупаційна армія захопила 245 кв. км української території. Це майже вдвічі менше, ніж було у грудні та листопаді минулого року. Як повідомляє портал "Коментарі", про це інформує аналітичний моніторинговий проект DeepState.
Аналітики зазначають, що активність штурмових дій у січні скоротилася, але не так суттєво – лише на 4% у порівнянні з груднем. Разом з тим у DeepState зазначили, що більшість військових все ж таки говорять про меншу напруженість на фронті, ніж у попередньому місяці.
Основним напрямом російських зусиль залишається Покровськ. На цій ділянці фронту було зосереджено 33% усіх штурмів за січень.
Також видання "Коментарі" повідомляло – в оточенні Сил оборони в Куп’янську на Харківщині все ще лишається до пів сотні російських загарбників. Про це розповів речник угруповання Об'єднаних сил підполковник Віктор Трегубов.