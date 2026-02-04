РФ просунулась біля трьох важливих міст на Донеччині: деталі від DeepState

Російським окупаційним військам вдалося просунутися поблизу трьох важливих міст у Донецькій області. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє моніторинговий аналітичний проєкт DeepState в Telegram.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

"Ворог просунувся у Покровську, Мирнограді та поблизу Сіверська", — йдеться у повідомленні.

Усі три міста знаходяться в Донецькій області. Місто Сіверськ є окупованим російськими загарбниками. Зі сторони Сіверська росіяни намагаються наступати в напрямку Слов’янська і Краматорська.

Також варто відмітити, що міста Покровськ і Мирноград на мапі DeepState теж значаться як "окуповані".

Читайте також на порталі "Коментарі" — упродовж січня російська окупаційна армія захопила 245 кв. км української території. Це майже вдвічі менше, ніж було у грудні та листопаді минулого року. Як повідомляє портал "Коментарі", про це інформує аналітичний моніторинговий проект DeepState.

Аналітики зазначають, що активність штурмових дій у січні скоротилася, але не так суттєво – лише на 4% у порівнянні з груднем. Разом з тим у DeepState зазначили, що більшість військових все ж таки говорять про меншу напруженість на фронті, ніж у попередньому місяці.

Основним напрямом російських зусиль залишається Покровськ. На цій ділянці фронту було зосереджено 33% усіх штурмів за січень.

Також видання "Коментарі" повідомляло – в оточенні Сил оборони в Куп’янську на Харківщині все ще лишається до пів сотні російських загарбників. Про це розповів речник угруповання Об'єднаних сил підполковник Віктор Трегубов.

"До 50, дещо північніше центру, в районі лікарні", – зазначив спікер.



