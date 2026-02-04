Окупанти все ще у Куп’янську: у ЗСУ зробили заяву

В оточенні Сил оборони в Куп’янську на Харківщині все ще лишається до пів сотні російських загарбників. Про це розповів речник угруповання Об'єднаних сил підполковник Віктор Трегубов.

"До 50, дещо північніше центру, в районі лікарні", – зазначив спікер.

На уточнююче запитання офіцер зазначив, що кількість загарбників зменшується внаслідок знищення – росіяни гинуть по декілька осіб на день під обстрілами та ударами дронів.

Варто нагадати, 2 лютого в ефірі загальнонаціонального телемарафону Трегубов зазначав, що росіяни, які просочилися до Куп'янська малими піхотними групами, насправді приречені.

За словами речника, ситуація для Сил оборони на Північно-Слобожанському напрямку, зокрема у місті Куп'янську, рівна й позитивна.

