Оккупанты все еще в Купянске: в ВСУ сделали заявление

В окружении в Купянске остается до полусотни россиян

В окружении Сил обороны в Купянске на Харьковщине все еще остается до полусотни российских захватчиков. Об этом рассказал спикер группировки Объединенных сил подполковник Виктор Трегубов.

Оккупанты все еще в Купянске: в ВСУ сделали заявление

Российские войска. Фото: из открытых источников

"До 50, несколько севернее центра, в районе больницы", – отметил спикер.

На уточняющий вопрос офицер отметил, что количество захватчиков уменьшается в результате уничтожения – россияне погибают по несколько человек в день под обстрелами и ударами дронов.

Стоит напомнить, 2 февраля в эфире общенационального телемарафона Трегубов отмечал, что россияне, просочившиеся в Купянск малыми пехотными группами, действительно обречены.

По словам спикера, ситуация для Сил обороны на Северо-Слобожанском направлении, в частности в городе Купянске, равная и положительная.

Читайте на портале "Комментарии" — российские Z-военкоры устроили публичную истерику после появления видео с Романом Ковалевым в самом центре Купянск-Узловой.

На обнародованных кадрах украинский комбат спокойно находится в городе – без бронежилета, без укрытия, без признаков активных боевых действий вокруг. На видео не слышно взрывов, стрельбы или работы артиллерии, что прямо противоречит заявлениям российского военного командования.

Также издание "Комментарии" сообщало – 2 декабря 2025 года российский диктатор Владимир Путин заявил о "захвате" Купянска в Харьковской области. Однако уже через несколько дней в окрестностях города появился президент Украины Владимир Зеленский, а российские подразделения фактически оказались в окружении. Как пишет The Times, операция по увольнению Купянска стала одной из самых успешных для Украины со времен мероприятия ВСУ в Курскую область РФ в 2024 году.

По данным издания, после прорыва россиян на Купянском направлении в прошлом году украинское командование тайно сформировало оперативную группу. Ее возглавил 38-летний полковник Сергей Сидорин. По его словам, только его подразделение уничтожило или ранило не менее 1500 российских военных — соотношение потерь составило примерно десять к одному в пользу ВСУ.




Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2026/02/04/8019376/
