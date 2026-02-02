Що сталося з темпом наступу РФ у січні: у DeepState розкрили деталі

Упродовж січня російська окупаційна армія захопила 245 кв. км української території. Це майже вдвічі менше, ніж було у грудні та листопаді минулого року. Як повідомляє портал "Коментарі", про це інформує аналітичний моніторинговий проект DeepState.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Аналітики зазначають, що активність штурмових дій у січні скоротилася, але не так суттєво – лише на 4% у порівнянні з груднем. Разом з тим у DeepState зазначили, що більшість військових все ж таки говорять про меншу напруженість на фронті, ніж у попередньому місяці.

Основним напрямом російських зусиль залишається Покровськ. На цій ділянці фронту було зосереджено 33% усіх штурмів за січень.

Через зростання активності ворога в районі Гуляйполя на 75%, цей напрямок вийшов у січні на друге місце. Тут зафіксовано 21% усіх атак по фронту.

Вже за ними слідують Костянтинівський (12%), Лиманський (8%) та Олександрівський (8%) напрямки.

"Негативним рекордсменом стала Слов'янська ділянка, де на 3% штурмів припадає майже 20% територіальних втрат", — проаналізували у DeepState.

Як видно з інфографіки, яку публікує проект, січневі темпи просування Росії на фронті були найнижчими з квітня 2025 року, при тому що інтенсивність штурмів зменшилася не суттєво.

За даними аналітиків, окупаційна армія досягла успіху поблизу сіл Прилуки та Зелене на північ від Гуляйполя.

Крім того, у DeepState розповіли про ситуацію в Тернуватому Запорізькій області, у напрямку якої просочуються росіяни.



