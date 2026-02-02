logo_ukra

Що сталося з темпом наступу РФ у січні: у DeepState розкрили деталі
Що сталося з темпом наступу РФ у січні: у DeepState розкрили деталі

DeepState фіксує, що темпи просування РФ різко знизилися

2 лютого 2026, 08:40
Автор:
Кравцев Сергей

Упродовж січня російська окупаційна армія захопила 245 кв. км української території. Це майже вдвічі менше, ніж було у грудні та листопаді минулого року. Як повідомляє портал "Коментарі", про це інформує аналітичний моніторинговий проект DeepState.

Що сталося з темпом наступу РФ у січні: у DeepState розкрили деталі

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Аналітики зазначають, що активність штурмових дій у січні скоротилася, але не так суттєво – лише на 4% у порівнянні з груднем. Разом з тим у DeepState зазначили, що більшість військових все ж таки говорять про меншу напруженість на фронті, ніж у попередньому місяці.

Основним напрямом російських зусиль залишається Покровськ. На цій ділянці фронту було зосереджено 33% усіх штурмів за січень.

Через зростання активності ворога в районі Гуляйполя на 75%, цей напрямок вийшов у січні на друге місце. Тут зафіксовано 21% усіх атак по фронту.

Вже за ними слідують Костянтинівський (12%), Лиманський (8%) та Олександрівський (8%) напрямки.

"Негативним рекордсменом стала Слов'янська ділянка, де на 3% штурмів припадає майже 20% територіальних втрат", — проаналізували у DeepState.

Як видно з інфографіки, яку публікує проект, січневі темпи просування Росії на фронті були найнижчими з квітня 2025 року, при тому що інтенсивність штурмів зменшилася не суттєво.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські окупаційні війська просунулися поблизу двох населених пунктів Запорізької області. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє український аналітичний моніторинговий канал DeepState.

За даними аналітиків, окупаційна армія досягла успіху поблизу сіл Прилуки та Зелене на північ від Гуляйполя.

Крім того, у DeepState розповіли про ситуацію в Тернуватому Запорізькій області, у напрямку якої просочуються росіяни.




Джерело: https://t.me/DeepStateUA/23143
