Что произошло с темпом наступления РФ в январе: в DeepState раскрыли детали

В течение января российская оккупационная армия захватила 245 кв. км украинской территории. Это почти вдвое меньше, чем было в декабре и ноябре прошлого года. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает аналитический мониторинговый проект DeepState.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что активность штурмовых действий в январе сократилась, но не так существенно — всего на 4% по сравнению с декабрем. Вместе с тем в DeepState отметили, что большинство военных все же говорят о меньшей напряженности на фронте, чем в предыдущем месяце.

Основным направлением российских усилий остается Покровск. На этом участке фронта было сосредоточено 33% всех штурмов за январь.

Из-за роста активности врага в районе Гуляйполя на 75%, это направление вышло в январе на второе место. Здесь зафиксировано 21% от всех атак по фронту.

Уже за ними следуют Константиновский (12%), Лиманский (8%) и Александровский (8%) направления.

"Негативным рекордсменом стал Славянский участок, где на 3% штурмов приходится почти 20% территориальных потерь", — проанализировали в DeepState.

Как видно из инфографики, которую публикует проект, январские темпы продвижения России на фронте были самыми низкими с апреля 2025 года, при том, что интенсивность штурмов уменьшилась не существенно.

Читайте также на портале "Комментарии" - российские оккупационные войска продвинулись вблизи двух населенных пунктов Запорожской области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает украинский аналитический мониторинговый канала DeepState.

По данным аналитиков, оккупационная армия добилась успеха вблизи сел Прилуки и Зеленое к северу от Гуляйполя.

Кроме того, в DeepState рассказали о ситуации в Тернуватом Запорожской области, в направлении которого просачиваются россияне.



