Война с Россией Что произошло с темпом наступления РФ в январе: в DeepState раскрыли детали
Что произошло с темпом наступления РФ в январе: в DeepState раскрыли детали

DeepState фиксирует, что темпы продвижения РФ резко снизились

2 февраля 2026, 08:40
Автор:
Кравцев Сергей

В течение января российская оккупационная армия захватила 245 кв. км украинской территории. Это почти вдвое меньше, чем было в декабре и ноябре прошлого года. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает аналитический мониторинговый проект DeepState.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что активность штурмовых действий в январе сократилась, но не так существенно — всего на 4% по сравнению с декабрем. Вместе с тем в DeepState отметили, что большинство военных все же говорят о меньшей напряженности на фронте, чем в предыдущем месяце.

Основным направлением российских усилий остается Покровск. На этом участке фронта было сосредоточено 33% всех штурмов за январь.

Из-за роста активности врага в районе Гуляйполя на 75%, это направление вышло в январе на второе место. Здесь зафиксировано 21% от всех атак по фронту.

Уже за ними следуют Константиновский (12%), Лиманский (8%) и Александровский (8%) направления.

"Негативным рекордсменом стал Славянский участок, где на 3% штурмов приходится почти 20% территориальных потерь", — проанализировали в DeepState.

Как видно из инфографики, которую публикует проект, январские темпы продвижения России на фронте были самыми низкими с апреля 2025 года, при том, что интенсивность штурмов уменьшилась не существенно.

Источник: https://t.me/DeepStateUA/23143
