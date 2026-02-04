logo

РФ продвинулась возле трех важных городов в Донецкой области: детали от DeepState

DeepState фиксирует новое продвижение врага на Донбассе

4 февраля 2026, 14:15
Российским оккупационным войскам удалось продвинуться вблизи трех важных городов в Донецкой области. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает мониторинговый аналитический проект DeepState в Telegram.

РФ продвинулась возле трех важных городов в Донецкой области: детали от DeepState

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Враг продвинулся в Покровске, Мирнограде и близ Северского", — говорится в сообщении.

Все три города находятся в Донецкой области. Город Северск является оккупированным русскими захватчиками. Со стороны Северска россияне пытаются наступать в направлении Славянска и Краматорска.

Также стоит отметить, что города Покровск и Мирноград на карте DeepState тоже числятся как "оккупированные".

Читайте на портале "Комментарии" — в течение января российская оккупационная армия захватила 245 кв. км украинской территории. Это почти вдвое меньше, чем было в декабре и ноябре прошлого года. Как сообщает портал "Комментарии", об этом информирует аналитический мониторинговый проект DeepState.

Аналитики отмечают, что активность штурмовых действий в январе сократилась, но не столь существенно – лишь на 4% по сравнению с декабрем. Вместе с тем, в DeepState отметили, что большинство военных все же говорят о меньшей напряженности на фронте, чем в предыдущем месяце.

Основным направлением русских усилий остается Покровск. На этом участке фронта было сосредоточено 33% всех штурмов за январь.

Также издание "Комментарии" сообщало – в окружении Сил обороны в Купянске на Харьковщине все еще остается до полусотни российских захватчиков. Об этом рассказал спикер группировки Объединенных сил подполковник Виктор Трегубов.

"До 50, несколько севернее центра, в районе больницы", – отметил спикер.




Источник: https://t.me/DeepStateUA/23151
