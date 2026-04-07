РФ починає бомбити державні установи: де зафіксовано жорсткі прильоти

Прилуки, що на Чернігівщині, опинилися під атакою ворожих дронів. Під ударом опинилася будівля міської ради.

Удар по Прилуках. Фото: ДСНС

Після 10:00 прилучани почули перші вибухи. Всього пролунало щонайменше три гучні вибухи. Місто атакували ударні дрони.

Зазначимо, що будівля міської ради Прилук знаходиться у самому центрі міста на жвавому перехресті, де зазвичай перебуває багато людей.

Варто нагадати, що Чернігівщина, як і Сумщина та Харківщина, як також межують з Росією, фактично щодня перебувають під терором російських окупантів.

Ворог продовжує прицільно бити по енергообʼєктах в регіоні. Лише за вчорашній вечір були влучання ударних дронів у двох районах області — чотири удари в Корюківському і Новгород-Сіверському районах.

А в Сновській громаді дрон "Герань" вдарив по транспортній інфраструктурі.

Протягом минулої доби в Чернігівській області було 67 вибухів.

7 квітня вранці у Нікополі на Дніпропетровщині російські окупанти здійснили цілеспрямовану атаку на цивільний автобус за допомогою безпілотника. Унаслідок обстрілу загинули троє людей, ще 12 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За словами Клименка, удар був нанесений у годину пік, коли пасажири прямували на роботу. Він підкреслив, що напад був навмисним.

"Жорстокий удар по цивільному транспорту, в час, коли люди просто їхали на роботу. Це не випадковість – це частина тактики ворога", — наголосив посадовець.

