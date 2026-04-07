Смерть в автобусі з самого ранку: окупанти нещадно обстріляли центр міста

7 квітня вранці у Нікополі на Дніпропетровщині російські окупанти здійснили цілеспрямовану атаку на цивільний автобус за допомогою безпілотника. Унаслідок обстрілу загинули троє людей, ще 12 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Фото: з відкритих джерел

За словами Клименка, удар був нанесений у годину пік, коли пасажири прямували на роботу. Він підкреслив, що напад був навмисним.

"Жорстокий удар по цивільному транспорту, в час, коли люди просто їхали на роботу. Це не випадковість – це частина тактики ворога", — наголосив посадовець.

За інформацією очільника ОВА, атака сталася в самому центрі міста, коли маршрутка під’їжджала до зупинки, де знаходилися цивільні.

"Троє людей загинули, ще 12 отримали поранення", – повідомив Ганжа.

На місці події оперативно працюють рятувальники та медики, які деблокували постраждалих та надали першу допомогу. Вони змогли врятувати сімох людей, які опинилися у найважчому стані після атаки.

Міністр внутрішніх справ також зазначив, що подібні удари російські війська здійснюють свідомо і системно.

"Росія цілеспрямовано б’є по цивільних. Це не випадковість – це їхня тактика. Кожен такий факт документують слідчі", – підкреслив Клименко.

