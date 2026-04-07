Смерть в автобусе с самого утра: кафиры беспощадно обстреляли центр города

7 апреля утром в Никополе на Днепропетровщине российские оккупанты совершили целенаправленную атаку на гражданский автобус с помощью беспилотника. В результате обстрела погибли три человека, еще 12 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По словам Клименко, удар был нанесен в час пик, когда пассажиры направлялись на работу. Он подчеркнул, что нападение было умышленным.

"Жестокий удар по гражданскому транспорту, в то время, когда люди просто ехали на работу. Это не случайность – это часть тактики врага", — подчеркнул чиновник.

По информации главы ОВА, атака произошла в самом центре города, когда маршрутка подъезжала к остановке, где находились гражданские.

"Три человека погибли, еще 12 получили ранения", – сообщил Ганжа.

На месте происшествия оперативно работают спасатели и медики, которые деблокировали пострадавших и оказали первую помощь. Они смогли спасти семь человек, оказавшихся в самом тяжелом состоянии после атаки.

Министр внутренних дел также отметил, что подобные удары российские войска совершают сознательно и системно.

"Россия целенаправленно бьет по гражданским. Это не случайность – это их тактика. Каждый такой факт документируют следователи", – подчеркнул Клименко.

