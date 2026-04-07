РФ начинает бомбить государственные учреждения: где зафиксированы жесткие прилеты

Прилуки на Черниговщине оказались под атакой вражеских дронов. Под ударом оказалось здание городского совета.

Удар по Прилукам. Фото: ГСЧС

После 10 часов прилучане услышали первые взрывы. Всего раздалось по меньшей мере три громких взрыва. Город атаковали ударные дроны.

Отметим, что здание городского совета Прилук находится в самом центре города на оживленном перекрестке, где обычно много людей.

Стоит напомнить, что Черниговщина, как и Сумщина и Харьковщина, также граничащие с Россией, фактически ежедневно находятся под террором российских оккупантов.

Враг продолжает прицельно избивать по энергообъектам в регионе. Только за вчерашний вечер были попадания ударных дронов в двух районах области – четыре удара в Корюковском и Новгород-Северском районах.

А в Сновском обществе дрон "Герань" ударил по транспортной инфраструктуре.

За прошедшие сутки в Черниговской области было 67 взрывов.

7 апреля утром в Никополе на Днепропетровщине российские оккупанты совершили целенаправленную атаку на гражданский автобус с помощью беспилотника. В результате обстрела погибли три человека, еще 12 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По словам Клименко, удар был нанесен в час пик, когда пассажиры направлялись на работу. Он подчеркнул, что нападение было умышленным.

"Жестокий удар по гражданскому транспорту, в то время, когда люди просто ехали на работу. Это не случайность – это часть тактики врага", — подчеркнул чиновник.

