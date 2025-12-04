РФ може завдати масованого удару вночі: на які області оголошено попередження

У найближчі 24 години є підвищена небезпека масованого обстрілу. Можливий масований обстріл навіть найближчої ночі.

Дрон. Ілюстративне фото

Про загрозу удару повідомляють монітори та називають ознаки, які вказують на обстріл уже найближчої ночі. Зазначається, що зафіксовано пуски БПЛА з 6-7 локацій. Відомо про пуски БпЛА з Чауди, Ахтарська, Орловської, Брянської, Ростовської та Смоленської областей. У запасі РФ зараз: близько 600 дронів, до 10 ракет “Кинджал” і до 40 балістичних та крилатих ракет.

До атаки, за даними моніторів, можуть бути залучені 7 бортів “МіГ-31К”. Також є загроза застосування ракет “Іскандер-К”, балістичних ракет “Іскандер-М” та 8 ракет типу “Калібр”.

Також повідомляють, що найбільша загроза для Києва (ТЕЦ) та Київської області (Біла Церква), Полтавської (Полтава, Кременчук, Лубни, Пирятин), Кіровоградської, Черкаської (Черкаси, Канів), Дніпропетровської (Дніпро, Камʼянське, Самар), Харківської (Харків, Зміїв) областей та Запоріжжя. Під загрозою обʼєкти критичної інфраструктури.

Про загрозу масованого обстрілу попередив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

“Будьте уважні до можливих нічних тривог”, — зазначив він.

За даними моніторів, наступна атака може відбутися без “ТУшок” адже більшість бортів знаходиться далеко від кордону України. Однак, враховуючи нову тактику ворога,”ТУшки” також можуть застосувати.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що влада та експерти попереджали про складну зиму — Росія вже атакувала газові, енергетичні об'єкти. На тлі цього і народні депутати, і активісти, і військові вказували га недостатній рівень підготовки — не були захищені енергооб'єкти. А в деяких областях станом на листопад тільки шукали гроші на укриття першого рівня.



