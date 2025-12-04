РФ может нанести массированный удар ночью: на какие области объявлено предупреждение

В ближайшие 24 часа есть повышенная опасность массированного обстрела. Возможен массированный обстрел даже в ближайшую ночь.

Дрон. Иллюстративное фото

Об угрозе удара сообщают мониторы и называют признаки, указывающие на обстрел уже в ближайшую ночь. Отмечается, что зафиксированы пуски БПЛА из 6-7 локаций. Известно о пусках БПЛА из Чауды, Ахтарской, Орловской, Брянской, Ростовской и Смоленской областей. В запасе РФ сейчас: около 600 дронов, до 10 ракет "Кинжал" и до 40 баллистических и крылатых ракет.

К атаке, по данным мониторов, могут быть привлечены 7 бортов МиГ-31К. Также есть угроза применения ракет "Искандер-К", баллистических ракет "Искандер-М" и 8 ракет типа "Калибр".

Также сообщают, что наибольшая угроза для Киева (ТЭЦ) и Киевской области (Белая Церковь), Полтавской (Полтава, Кременчуг, Лубны, Пирятин), Кировоградской, Черкасской (Черкассы, Канев), Днепропетровской (Днепр, Каменское, Самар), Харьковской (Харьков, Змиев) областей и Запорожье. Под опасностью объекты критической инфраструктуры.

Об угрозе массированного обстрела предупредил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Будьте внимательны к возможным ночным тревогам", — отметил он.

По данным мониторов, следующая атака может состояться без "ТУшек", ведь большинство бортов находится далеко от границы Украины. Однако, учитывая новую тактику врага, "Тушки" также могут применить.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что власти и эксперты предупреждали о сложной зиме — Россия уже атаковала газовые, энергетические объекты. На фоне этого и народные депутаты, и активисты, и военные указывали на недостаточный уровень подготовки — не были защищены энергообъекты. А в некоторых областях по состоянию на ноябрь только искали деньги на укрытие первого уровня.



