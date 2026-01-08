РФ хоче створити гуманітарну катастрофу: обрала два міста

Масовані удари по енергетичних об'єктах України в Дніпрі та Запоріжжі призвели до масштабних відключень світла і знову загострили питання безпеки цивільного населення на тлі війни. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації керівника ЦПД РНБО лейтенанта Андрія Коваленка у мережі Telegram.

Блекаут у Дніпрі. Фото: з відкритих джерел

Внаслідок атак по об'єктах критичної інфраструктури ввечері 7 січня без електропостачання залишилися Дніпро, Запоріжжя та Кривий Ріг.

Відключення торкнулися житлових кварталів та важливих елементів міської інфраструктури, у тому числі лікарні, що ускладнило роботу зв'язку, транспорту та комунальних служб.

Ситуація розвивалася на тлі чергового загострення, спричиненого ударами по енергетичній системі.

У публікації Андрія Коваленка зазначено, що такі удари мають навмисний характер і спрямовані проти мирного населення, що вказує на спробу створити умови гуманітарної катастрофи у великих промислових містах, де мешкають сотні тисяч людей.

"Росіяни завдали ударів по критичній інфраструктурі – Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг без світла. Це навмисний терор цивільного населення, спроба створити гуманітарну катастрофу. Росія демонструє небажання завершувати війну та неповагу до плану миру Трампа", — наголосив Коваленко.

