В Запорожской области полный блекаут: Федоров сделал заявление

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров поблагодарил энергетиков, которые делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей области после масштабного обесточивания.

Блэкаут в Запорожской области. Фото: из открытых источников

По его словам, сотрудники водоканала уже почти восстановили водоснабжение, не смотря на то, что в области полный блекаут.

"Сейчас сотрудники тепловых сетей делают все возможное, чтобы как можно скорее при первой возможности вернуть тепло в наши дома. Развернуто по области уже более 200 пунктов несокрушимости", — сказал Федоров.

Все больницы перешли на генераторы, запас горючего достаточен. Есть бензин и на автозаправочных станциях, потому, по словам главы ОВА, нет никаких причин для паники.

"Мобильные операторы также функционируют на аккумуляторных батареях, при первой необходимости будут генерировать электроэнергию, но также просим бережно использовать и этот ресурс. Выдержали уже многое, выдержим и это. Спасибо Вооруженным силам Украины", — подчеркнул Федоров.

Как сообщал портал "Комментарии", в Днепре сейчас все городские больницы полностью переведены на генераторы. Имеются необходимые запасы воды. Лечебный процесс в медучреждениях во время масштабного обесточивания не останавливается. Об этом сообщил городской голова Борис Филатов.

По его словам, альтернативными источниками питания обеспечен также водоотвод в домах. Каникулы в школах Днепра продлены еще на двое суток. При необходимости утром в городе будут развернуты пункты несокрушимости, которых в Днепре всего 89.

Напомним, издание "Комментарии" писало, что в нескольких крупных городах центральной и южной Украины вечером 7 января был зафиксирован масштабный блекаут. В Днепре, Запорожье и Кривом Роге полностью или частично исчезло электроснабжение, что также привело к перебоям с водой. Перед отключениями жители сообщали о взрывах.