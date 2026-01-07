logo_ukra

BTC/USD

90947

ETH/USD

3136.41

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Дніпро різко охопив суцільний блекаут: аварійна зупинка ТЕЦ, графіки не працюють
commentss НОВИНИ Всі новини

Дніпро різко охопив суцільний блекаут: аварійна зупинка ТЕЦ, графіки не працюють

У Дніпрі, а також у низці районів Запоріжжя та Кривого Рогу зафіксовано масштабні відключення електроенергії та водопостачання після серії атак і вибухів

7 січня 2026, 22:24
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У кількох великих містах центральної та південної України зафіксовано масштабний блекаут. У Дніпрі, окремих районах Запоріжжя та Кривого Рогу повністю або частково зникло електропостачання, що також призвело до перебоїв з водою.

Дніпро різко охопив суцільний блекаут: аварійна зупинка ТЕЦ, графіки не працюють

Блекаут у Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі та Камʼянському

Перед відключеннями мешканці повідомляли про вибухи. За попередньою інформацією, у Дніпрі аварійно зупинилася робота теплоелектроцентралі, що стало однією з причин знеструмлення міста. Через відсутність електрики припинилося і водопостачання.

Ситуація у Кривому Розі залишається особливо напруженою. За повідомленнями з місць, місто протягом кількох годин перебувало під масованими атаками безпілотників. У регіоні фіксувалися численні прольоти дронів і вибухи.

Також відомо, що вночі у Дніпрі був удар по одному з підрозділів енергетичної компанії ДТЕК, що могло додатково вплинути на стан енергосистеми. На тлі надзвичайного навантаження тимчасово припинив роботу й офіційний сайт компанії.

Атаки безпілотників по регіону тривають, служби працюють в умовах підвищеної небезпеки. Інформація щодо масштабів пошкоджень і строків відновлення електро- та водопостачання уточнюється.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у нічний час російські війська атакували один із підрозділів енергетичної компанії ДТЕК на території Дніпропетровської області. Внаслідок ворожого удару було пошкоджене енергообладнання, що призвело до займання на об’єкті.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини