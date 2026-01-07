Дніпро різко охопив суцільний блекаут: аварійна зупинка ТЕЦ, графіки не працюють

У кількох великих містах центральної та південної України зафіксовано масштабний блекаут. У Дніпрі, окремих районах Запоріжжя та Кривого Рогу повністю або частково зникло електропостачання, що також призвело до перебоїв з водою.

Блекаут у Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі та Камʼянському

Перед відключеннями мешканці повідомляли про вибухи. За попередньою інформацією, у Дніпрі аварійно зупинилася робота теплоелектроцентралі, що стало однією з причин знеструмлення міста. Через відсутність електрики припинилося і водопостачання.

Ситуація у Кривому Розі залишається особливо напруженою. За повідомленнями з місць, місто протягом кількох годин перебувало під масованими атаками безпілотників. У регіоні фіксувалися численні прольоти дронів і вибухи.

Також відомо, що вночі у Дніпрі був удар по одному з підрозділів енергетичної компанії ДТЕК, що могло додатково вплинути на стан енергосистеми. На тлі надзвичайного навантаження тимчасово припинив роботу й офіційний сайт компанії.

Атаки безпілотників по регіону тривають, служби працюють в умовах підвищеної небезпеки. Інформація щодо масштабів пошкоджень і строків відновлення електро- та водопостачання уточнюється.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у нічний час російські війська атакували один із підрозділів енергетичної компанії ДТЕК на території Дніпропетровської області. Внаслідок ворожого удару було пошкоджене енергообладнання, що призвело до займання на об’єкті.