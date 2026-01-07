Росіяни атакували підрозділ ДТЕК в Дніпропетровській області

У нічний час російські війська атакували один із підрозділів енергетичної компанії ДТЕК на території Дніпропетровської області. Внаслідок ворожого удару було пошкоджене енергообладнання, що призвело до займання на об’єкті.

Російська атака по енергетиці України

Після атаки на місці виникла пожежа, однак підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій оперативно прибули на виклик і в найкоротші терміни локалізували та повністю ліквідували загоряння. Завдяки злагодженим діям рятувальників вдалося не допустити подальшого поширення вогню та масштабніших пошкоджень.

Одразу після того, як ситуацію було взято під контроль, до роботи приступили енергетики. Вони розпочали відновлювальні заходи, спрямовані на стабілізацію роботи обладнання та повернення об’єкта до штатного режиму. Наразі аварійно-відновлювальні роботи тривають, фахівці працюють у посиленому режимі.

Особливо наголошується, що внаслідок атаки ніхто з працівників підрозділу не постраждав. Персонал перебував у безпечних умовах і діяв відповідно до протоколів безпеки, що дозволило уникнути людських жертв.

Попри ворожий обстріл, енергосистема регіону продовжує працювати. Постачання електроенергії споживачам зберігається, а всі необхідні заходи спрямовані на те, щоб мешканці області не відчули наслідків атаки.

Енергетики наголошують, що навіть в умовах постійних обстрілів продовжують забезпечувати стабільну роботу критичної інфраструктури, оперативно реагують на пошкодження та роблять усе можливе для підтримання енергетичної стійкості регіону.



