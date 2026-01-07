logo_ukra

BTC/USD

91207

ETH/USD

3156.08

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росіяни атакували підрозділ ДТЕК в Дніпропетровській області
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни атакували підрозділ ДТЕК в Дніпропетровській області

У ніч на сьогодні російські війська завдали удару по одному з енергетичних підрозділів на Дніпропетровщині, внаслідок чого виникла пожежа на об’єкті інфраструктури

7 січня 2026, 17:53
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У нічний час російські війська атакували один із підрозділів енергетичної компанії ДТЕК на території Дніпропетровської області. Внаслідок ворожого удару було пошкоджене енергообладнання, що призвело до займання на об’єкті.

Росіяни атакували підрозділ ДТЕК в Дніпропетровській області

Російська атака по енергетиці України

Після атаки на місці виникла пожежа, однак підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій оперативно прибули на виклик і в найкоротші терміни локалізували та повністю ліквідували загоряння. Завдяки злагодженим діям рятувальників вдалося не допустити подальшого поширення вогню та масштабніших пошкоджень.

Одразу після того, як ситуацію було взято під контроль, до роботи приступили енергетики. Вони розпочали відновлювальні заходи, спрямовані на стабілізацію роботи обладнання та повернення об’єкта до штатного режиму. Наразі аварійно-відновлювальні роботи тривають, фахівці працюють у посиленому режимі.

Особливо наголошується, що внаслідок атаки ніхто з працівників підрозділу не постраждав. Персонал перебував у безпечних умовах і діяв відповідно до протоколів безпеки, що дозволило уникнути людських жертв.

Попри ворожий обстріл, енергосистема регіону продовжує працювати. Постачання електроенергії споживачам зберігається, а всі необхідні заходи спрямовані на те, щоб мешканці області не відчули наслідків атаки.

Енергетики наголошують, що навіть в умовах постійних обстрілів продовжують забезпечувати стабільну роботу критичної інфраструктури, оперативно реагують на пошкодження та роблять усе можливе для підтримання енергетичної стійкості регіону.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Франція почала підготовку можливого плану дій на випадок, якщо Сполучені Штати вирішать силовим або політичним шляхом отримати контроль над Гренландією. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/dtek_ua/3657
Теги:

Новини

Всі новини