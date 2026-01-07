logo

Россияне атаковали подразделение ДТЭК в Днепропетровской области
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне атаковали подразделение ДТЭК в Днепропетровской области

В ночь на сегодняшний день российские войска нанесли удар по одному из энергетических подразделений на Днепропетровщине, в результате чего возник пожар на объекте инфраструктуры

7 января 2026, 17:53
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В ночное время российские войска атаковали одно из подразделений энергетической компании ДТЭК на территории Днепропетровской области. В результате вражеского удара было повреждено энергооборудование, что привело к возгоранию на объекте.

Россияне атаковали подразделение ДТЭК в Днепропетровской области

Российская атака по энергетике Украины

После атаки на месте возник пожар, однако подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям оперативно прибыли на вызов и в кратчайшие сроки локализовали и полностью ликвидировали возгорание. Благодаря слаженным действиям спасателей удалось не допустить дальнейшего распространения огня и более масштабных повреждений.

Сразу после того, как ситуация была взята под контроль, к работе приступили энергетики. Они приступили к восстановительным мероприятиям, направленным на стабилизацию работы оборудования и возвращение объекта в штатный режим. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, специалисты работают в усиленном режиме.

Особо отмечается, что в результате атаки никто из работников подразделения не пострадал. Персонал находился в безопасных условиях и действовал в соответствии с протоколами безопасности, что позволило избежать жертв.

Несмотря на вражеские обстрелы, энергосистема региона продолжает работать. Снабжение электроэнергии потребителям сохраняется, а все необходимые меры направлены на то, чтобы жители области не ощутили последствий атаки.

Энергетики отмечают, что даже при постоянных обстрелах продолжают обеспечивать стабильную работу критической инфраструктуры, оперативно реагируют на повреждения и делают все возможное для поддержания энергетической устойчивости региона.

Источник: https://t.me/dtek_ua/3657
