Россияне атаковали подразделение ДТЭК в Днепропетровской области

В ночное время российские войска атаковали одно из подразделений энергетической компании ДТЭК на территории Днепропетровской области. В результате вражеского удара было повреждено энергооборудование, что привело к возгоранию на объекте.

Российская атака по энергетике Украины

После атаки на месте возник пожар, однако подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям оперативно прибыли на вызов и в кратчайшие сроки локализовали и полностью ликвидировали возгорание. Благодаря слаженным действиям спасателей удалось не допустить дальнейшего распространения огня и более масштабных повреждений.

Сразу после того, как ситуация была взята под контроль, к работе приступили энергетики. Они приступили к восстановительным мероприятиям, направленным на стабилизацию работы оборудования и возвращение объекта в штатный режим. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, специалисты работают в усиленном режиме.

Особо отмечается, что в результате атаки никто из работников подразделения не пострадал. Персонал находился в безопасных условиях и действовал в соответствии с протоколами безопасности, что позволило избежать жертв.

Несмотря на вражеские обстрелы, энергосистема региона продолжает работать. Снабжение электроэнергии потребителям сохраняется, а все необходимые меры направлены на то, чтобы жители области не ощутили последствий атаки.

Энергетики отмечают, что даже при постоянных обстрелах продолжают обеспечивать стабильную работу критической инфраструктуры, оперативно реагируют на повреждения и делают все возможное для поддержания энергетической устойчивости региона.



