Днепр резко охватил сплошной блекаут: аварийная остановка ТЭЦ, графики не работают

В нескольких крупных городах центральной и южной Украины зафиксирован масштабный блекаут. В Днепре, отдельных районах Запорожья и Кривого Рога полностью или частично исчезло электроснабжение, что также привело к перебоям с водой.

Блекаут в Днепре, Запорожье, Кривом Роге, Каменском

Перед отключениями жители сообщали о взрывах. По предварительной информации, в Днепре аварийно остановилась работа теплоэлектроцентрали, что явилось одной из причин обесточивания города. Из-за отсутствия электричества прекратилось и водоснабжение.

Ситуация в Кривом Роге остается особенно напряженной. По сообщениям с мест, город в течение нескольких часов находился под массированными атаками беспилотников. В регионе фиксировались многочисленные пролеты дронов и взрывы.

Также известно, что ночью в Днепре последовал удар по одному из подразделений энергетической компании ДТЭК, что могло дополнительно повлиять на состояние энергосистемы. На фоне чрезвычайной погрузки временно прекратил работу и официальный сайт компании.

Атаки беспилотников по региону продолжаются, службы работают в условиях повышенной опасности. Информация о масштабах повреждений и сроках восстановления электро- и водоснабжения уточняется.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ночное время российские войска атаковали одно из подразделений энергетической компании ДТЭК на территории Днепропетровской области. В результате вражеского удара было повреждено энергооборудование, что привело к возгоранию на объекте.