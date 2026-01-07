Днепр резко охватил сплошной блекаут: аварийная остановка ТЭЦ, графики не работают

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
В нескольких крупных городах центральной и южной Украины зафиксирован масштабный блекаут. В Днепре, отдельных районах Запорожья и Кривого Рога полностью или частично исчезло электроснабжение, что также привело к перебоям с водой.
Блекаут в Днепре, Запорожье, Кривом Роге, Каменском
Перед отключениями жители сообщали о взрывах. По предварительной информации, в Днепре аварийно остановилась работа теплоэлектроцентрали, что явилось одной из причин обесточивания города. Из-за отсутствия электричества прекратилось и водоснабжение.
Ситуация в Кривом Роге остается особенно напряженной. По сообщениям с мест, город в течение нескольких часов находился под массированными атаками беспилотников. В регионе фиксировались многочисленные пролеты дронов и взрывы.
Также известно, что ночью в Днепре последовал удар по одному из подразделений энергетической компании ДТЭК, что могло дополнительно повлиять на состояние энергосистемы. На фоне чрезвычайной погрузки временно прекратил работу и официальный сайт компании.
Атаки беспилотников по региону продолжаются, службы работают в условиях повышенной опасности. Информация о масштабах повреждений и сроках восстановления электро- и водоснабжения уточняется.