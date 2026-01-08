Як працюють лікарні та що буде зі школами: Філатов повідомив про ситуацію у Дніпрі

У Дніпрі зараз усі міські лікарні повністю переведено на генератори. Є необхідні запаси води.

У Дніпрі сталося масштабне знеструмлення. Фото: з відкритих джерел

Лікувальний процес у медзакладах під час масштабного знеструмлення не зупиняється. Про це повідомив міський голова Борис Філатов.

За його словами, альтернативними джерелами живлення забезпечено також водовідведення в будинках.

"Постійно на звʼязку з усіма профільними службами та енергетиками. Застосовуємо всі алгоритми, які місто відпрацювало в попередні роки", — зазначив Філатов.

Міський голова також повідомив, що канікули у школах Дніпра подовжено ще на дві доби. За необхідності вранці у місті будуть розгорнуті пункти незламності, яких у Дніпрі загалом 89.

"Зараз у різних районах міста діє близько 130 колонок із технічною водою. Найімовірніше на ранок також можливі перебої з роботою електротранспорту. Будь ласка, врахуйте це", — додав Філатов.

Тим часом у Міненерго заявили, що ввечері російські війська завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атаки майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області.

"Критична інфраструктура функціонує від резервного живлення. Огляд пошкоджень, оцінка наслідків та відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв портал "Коментарі", у кількох великих містах центральної та південної України ввечері 7 січня зафіксовано масштабний блекаут. У Дніпрі, окремих районах Запоріжжя та Кривого Рогу повністю або частково зникло електропостачання, що також призвело до перебоїв з водою. Перед відключеннями мешканці повідомляли про вибухи.

За попередньою інформацією, у Дніпрі аварійно зупинилася робота теплоелектроцентралі, що стало однією з причин знеструмлення міста. Через відсутність електрики припинилося і водопостачання. Ситуація у Кривому Розі залишається особливо напруженою. За повідомленнями з місць, місто протягом кількох годин перебувало під масованими атаками безпілотників. У регіоні фіксувалися численні прольоти дронів і вибухи.