Как работают больницы и что будет со школами: Филатов сообщил о ситуации в Днепре

В Днепре сейчас все городские больницы полностью переведены на генераторы. Имеются необходимые запасы воды.

В Днепре произошло масштабное обесточивание. Фото: из открытых источников

Лечебный процесс в медучреждениях во время масштабного обесточивания не останавливается. Об этом сообщил городской голова Борис Филатов.

По его словам, альтернативными источниками питания обеспечен также водоотвод в домах.

"Постоянно в связи со всеми профильными службами и энергетиками. Применяем все алгоритмы, которые город отработал в предыдущие годы", – отметил Филатов.

Городской голова также сообщил, что каникулы в школах Днепра продлены еще на двое суток. При необходимости утром в городе будут развернуты пункты несокрушимости, которых в Днепре всего 89.

"В настоящее время в разных районах города действует около 130 колонок с технической водой. Скорее всего, на утро также возможны перебои с работой электротранспорта. Пожалуйста, учтите это", – добавил Филатов.

Тем временем в Минэнерго заявили, что вечером российские войска нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атаки почти полностью обесточены Днепропетровская и Запорожская области.

"Критическая инфраструктура работает от резервного питания. Обзор повреждений, оценка последствий и восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью", — говорится в сообщении.

Как сообщал портал "Комментарии", в нескольких крупных городах центральной и южной Украины вечером 7 января зафиксирован масштабный блекаут. В Днепре, отдельных районах Запорожья и Кривого Рога полностью или частично исчезло электроснабжение, что также привело к перебоям с водой. Перед отключениями жители сообщали о взрывах.

По предварительной информации, в Днепре аварийно остановилась работа теплоэлектроцентрали, что явилось одной из причин обесточивания города. Из-за отсутствия электричества прекратилось и водоснабжение. Ситуация в Кривом Роге остается особенно напряженной. По сообщениям с мест, город в течение нескольких часов находился под массированными атаками беспилотников. В регионе фиксировались многочисленные пролеты дронов и взрывы.